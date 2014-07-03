美国个股：高盛承包商误发包含保密客户信息的邮件，谷歌已阻止访问

路透纽约7月2日 - 高盛集团 周三表示，谷歌 已经阻止访问一封包含保密客户数据信息的邮件。这封邮件由高盛一名承包商误发到一个陌生人的Gmail邮箱中的。高盛表示这一失误有可能导致其“毫无必要地严重”违反隐私保护法。

高盛周五提交给纽约州曼哈顿法庭的申诉称，该事故发生在6月23日，邮件中包含“高度机密的券商账户信息”。

高盛没有披露有多少客户受到影响。该行一直在寻求法院下令，要求谷歌删除该邮件，但周三称这一努力尚未成功。

“谷歌应我们的要求，已经阻止了对这封邮件的访问，”高盛发言人Andrea Raphael称。“谷歌也已通知我们，该邮件从发送到阻止访问期间未被打开过。没有客户信息被泄露。”

谷歌发言人拒绝置评。

高盛表示，该承包商原本是想把一份包含客户数据的报告发送到一个后缀为“gs.com”账户，却误发到一个后缀名称相似但毫无关系的“gmail.com”账户中。