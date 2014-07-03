美国个股：高盛承包商误发包含保密客户信息的邮件，谷歌已阻止访问

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约7月2日 - 高盛集团 周三表示，谷歌 已经阻止访问一封包含保密客户数据信息的邮件。这封邮件由高盛一名承包商误发到一个陌生人的Gmail邮箱中的。高盛表示这一失误有可能导致其“毫无必要地严重”违反隐私保护法。
高盛周五提交给纽约州曼哈顿法庭的申诉称，该事故发生在6月23日，邮件中包含“高度机密的券商账户信息”。
高盛没有披露有多少客户受到影响。该行一直在寻求法院下令，要求谷歌删除该邮件，但周三称这一努力尚未成功。
“谷歌应我们的要求，已经阻止了对这封邮件的访问，”高盛发言人Andrea Raphael称。“谷歌也已通知我们，该邮件从发送到阻止访问期间未被打开过。没有客户信息被泄露。”
谷歌发言人拒绝置评。
高盛表示，该承包商原本是想把一份包含客户数据的报告发送到一个后缀为“gs.com”账户，却误发到一个后缀名称相似但毫无关系的“gmail.com”账户中。
高盛表示，谷歌“事故响应团队”的一位成员在6月26日报告称，没有法院命令，无法删除该邮件。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。