中国基金：嘉实基金拟面对普通投资者推阿里巴巴新股投资团购服务

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海7月3日 - 有望成为美国最大规模科技股IPO的中国阿里巴巴集团IPO-ALIB.N纽约上市即将启动，中国大型基金公司--嘉实基金管理公司宣布，拟面向国内普通投资者，独家推出阿里巴巴新股投资的专项定制服务，这将是专门服务于阿里巴巴美股打新的团购业务。
据知情人士周四透露，拥有嘉实基金定制帐户的投资者，可按自己需要提出申购总额，嘉实基金旗下子公司嘉实财富将以投资管理人的身份，将所有定制帐户的需求汇总后，参与近期将开始的阿里巴巴新股发行。
该人士指出，由于该项目将通过嘉实刚获得的“外汇通”业务通道，因此投资者将不会受现行居民每年换汇不超过5万美元的限制；而该项服务的投资门槛又设得较低，可能远低于目前定制帐户现有三项产品1万元人民币的投资门槛。
他说，若顺利的话，嘉实基金最早下周将推出该专项新股投资的团购服务，并公布具体细节。
2012年12月，嘉实基金推出定制帐户，根据投资者风险定位和投资意愿提供个性化投资服务，目前已推出锐意进取、从容稳进和安逸理财三个产品。其实，嘉实的定制帐户类似于国内相当多基金公司推出的专户投资，只是嘉实的门槛低，业内专户的投资门槛至少为100万元。
今年4月，嘉实基金获中国证监会和外汇管理局批准，推出外汇通业务，投资者可借道嘉实，在经过一系列资质审核之后，开展离岸不动产、股权、债权、证券和其他收益权项目的海外直投，投资者将不受个人外汇额度每人每年5万美元的限制。
阿里巴巴集团已确定在美国纽约交易所上市，融资规模可能会超越Facebook 于2012年IPO时创下的150亿美元规模，上市时间预期为8月8日。其上市承销机构包括瑞信 、德意志银行 、高盛 、摩根大通 、摩根士丹利 和花旗 六家。
据21世纪经济报道昨日报导，国内最大基金公司之一的华夏基金近期正酝酿推出一项专门针对阿里巴巴集团上市的海外定向资产管理计划，项目总规模在1.5亿美元，锁定期为一年，认购金额100万元人民币起。相关人士透露，这是一个针对阿里巴巴员工持股的转让基金。
因受政策限制，国内优质互联网公司基本上选择在海外上市。但因外汇管制等原因，国内投资者绝大多数无缘参与这些网络股海外上市的投资机会。国内优质网络股近年来业务持续增长，已让海外投资者赚得盆满钵满。据统计，腾讯 上市10年股价上涨166倍，百度 上市九年股价上涨68倍。
嘉实基金去年底资产管理规模超过3,200亿元，其中公募基金资产规模为1,905亿元，居行业第二位。其股东包括中诚信托、立信投资和德意志资产管理公司。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。