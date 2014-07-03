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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 12:10 BJT

《全球汇市》对非农报告乐观预期支撑美元；央行言论打压澳元下跌

Saxo资本市场的外汇交易员Jeffrey Halley称，澳元跌破0.9400美元触发止损卖单。

“基本上，央行总裁史蒂文斯把口头打压澳元的时机很好地选在了市场低迷的时候，”Halley称。

他补充道，虽然澳元可能在0.9370和0.9355附近找到一些支撑，但目前已出现跌至0.9300的可能性。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3648 1.3659 -0.08 -0.71 1.3745

美元/日圆 101.85 101.77 +0.08 -3.28 105.30

欧元/日圆 139.00 139.01 -0.01 -3.96 144.73

美元/瑞郎 0.8895 0.8888 +0.08 -0.37 0.8928

英镑/美元 1.7158 1.7163 -0.03 +3.64 1.6556

美元/加元 1.0669 1.0662 +0.07 +0.46 1.0620

澳元/美元 0.9375 0.9443 -0.72 +5.18 0.8913

新西兰元/美元 0.8762 0.8770 -0.09 +6.78 0.8206

澳元/日圆 95.480 96.100 -0.65 +1.74 93.850

新西兰元/日圆 89.250 89.250 +0.00 +3.29 86.410

英镑/日圆 174.73 174.67 +0.03 +0.23 174.33

澳元/新西兰元 1.0694 1.0758 -0.59 -1.42 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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