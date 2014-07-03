《全球汇市》对非农报告乐观预期支撑美元；央行言论打压澳元下跌

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
Saxo资本市场的外汇交易员Jeffrey Halley称，澳元跌破0.9400美元触发止损卖单。
“基本上，央行总裁史蒂文斯把口头打压澳元的时机很好地选在了市场低迷的时候，”Halley称。
他补充道，虽然澳元可能在0.9370和0.9355附近找到一些支撑，但目前已出现跌至0.9300的可能性。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3648 1.3659 -0.08 -0.71 1.3745
美元/日圆 101.85 101.77 +0.08 -3.28 105.30
欧元/日圆 139.00 139.01 -0.01 -3.96 144.73
美元/瑞郎 0.8895 0.8888 +0.08 -0.37 0.8928
英镑/美元 1.7158 1.7163 -0.03 +3.64 1.6556
美元/加元 1.0669 1.0662 +0.07 +0.46 1.0620
澳元/美元 0.9375 0.9443 -0.72 +5.18 0.8913
新西兰元/美元 0.8762 0.8770 -0.09 +6.78 0.8206
澳元/日圆 95.480 96.100 -0.65 +1.74 93.850
新西兰元/日圆 89.250 89.250 +0.00 +3.29 86.410
英镑/日圆 174.73 174.67 +0.03 +0.23 174.33
澳元/新西兰元 1.0694 1.0758 -0.59 -1.42 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。