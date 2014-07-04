香港数据：6月PMI回升至盛衰分界线以上，结束三个月下滑走势--汇丰

路透香港7月4日 - 以下为汇丰香港6月份采购经理人指数(PMI)数据：

2014年6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月

50.1 49.1 49.7 49.9 53.3 52.7 51.2 52.1 50.1 50.0 49.7 49.7

--汇丰香港6月PMI为50.1，结束了此前三个月的下滑走势；显示香港私营企业经营环境趋于稳定。

--私营企业产出连续第四个月减少，企业减产幅度与其新业务量跌势一致。

--月内新接订单总量连续第二个月下跌，但跌势放缓，主要因市况疲弱，客户需求不振。来自内地的新业务量进一步收缩，当前的下跌周期已维持三个月，降幅与5月份数值相若。

--6月份积压工作指数低于50持平指标，私营企业未完成业务量连续第二个月下降，因新订单减少，使手头工作量下跌。

--月内私营企业聘用员工进一步减少，就业水平已连跌三个月，惟就业职位的流失率已较5月份放缓至轻微程度。

--整体投入成本进一步上升，这趋势自2012年8月以来每月如是；而投入价格的整体通胀率更攀至2月份以来最显着的幅度。

--月内采购库存水平显着上升，经季节性调整的采购库存指数升至17个月高位，因企业憧憬新业务量将于未来数月增加，因此预先提高库存水平。