香港数据：6月PMI回升至盛衰分界线以上，结束三个月下滑走势--汇丰

欧洲已公布经济指标--2017/4/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透香港7月4日 - 以下为汇丰香港6月份采购经理人指数(PMI)数据：
2014年6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月
50.1 49.1 49.7 49.9 53.3 52.7 51.2 52.1 50.1 50.0 49.7 49.7
--汇丰香港6月PMI为50.1，结束了此前三个月的下滑走势；显示香港私营企业经营环境趋于稳定。
--私营企业产出连续第四个月减少，企业减产幅度与其新业务量跌势一致。
--月内新接订单总量连续第二个月下跌，但跌势放缓，主要因市况疲弱，客户需求不振。来自内地的新业务量进一步收缩，当前的下跌周期已维持三个月，降幅与5月份数值相若。
--6月份积压工作指数低于50持平指标，私营企业未完成业务量连续第二个月下降，因新订单减少，使手头工作量下跌。
--月内私营企业聘用员工进一步减少，就业水平已连跌三个月，惟就业职位的流失率已较5月份放缓至轻微程度。
--整体投入成本进一步上升，这趋势自2012年8月以来每月如是；而投入价格的整体通胀率更攀至2月份以来最显着的幅度。
--月内采购库存水平显着上升，经季节性调整的采购库存指数升至17个月高位，因企业憧憬新业务量将于未来数月增加，因此预先提高库存水平。
汇丰环球研究大中华区经济师朱日平在评论调查结果时表示，“香港私营企业短期增长于6月份趋于稳定，虽然产出持续收缩，但至少新接订单及职位减少的速度已见放慢。不过，来自中国内地的新订单下滑仍然明显，这将部份限制第三季度的增长。＂（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。