更新版 2-中国汇市：人民币即期续收跌，银行零售外汇定价松绑影响不大

* 人民币连续第二日收贬，市场谨慎 * 中间价走弱至近一个月低点 * 结购汇均衡，成交清淡 * 对客牌价监管松绑的影响不明显 (新增收盘报价) 路透北京7月3日 - 中国人民币兑美元 即期周四连续第二日收跌。受隔夜美 元指数影响，中间价继续走贬至近一个月低点，带领即期低开，结购汇整体表现均衡，但市 场情绪谨慎，成交清淡。 市场人士表示，虽然昨日央行松绑银行零售外汇定价的政策对汇率市场化有利好意味， 但对即期市场价格并没有直接影响，市场交投偏于谨慎。 “结购汇比较均衡，有一波（美元）空头回补，推动美元价格往上走了一下，...整体 波动不大，交易量也不大。”一国有大行交易员指出。 交易员认为，有关客牌价监管松绑对银行间外汇市场的价格并未造成直接影响，但市场 情绪比较谨慎，主因为前期市场一度试图突破6.20关口，但遭大行购汇阻击未果；若后期有 大的结汇盘出现才可能再激发市场跟风做多的情绪。 一外资行交易员认为，监管层新政对市场情绪的影响已经平复，短期估计在6.20-6.25 盘整。 中国央行周三宣布取消银行对客户美元挂牌买卖价差管理，由银行根据市场供求自主定 价，意味着中国在推进外汇市场自主定价方面又进一步。 美元周四在近期所及八周低点上方持坚，受到美国非农就业岗位强劲增长的预期的支撑 ；澳元走低，此前澳洲央行总裁警告称市场低估了澳元大幅下跌的风险。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CN Y=PBOC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2129 6.2106 -0.04% 中间价 6.1581 6.1549 -0.05% 成交额 101亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.96% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 57 6.2114 6.2171 2014年来即期升贬值幅度 -2.56% 1年期美元/人民币掉期升水< 830 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :39 1年期NDF 6.2500/50 6.2387 CNH即期 6.2143/49 6.2155 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)