美国个股：亚马逊或遭FTC起诉，应用内付费政策引纠纷

路透旧金山7月2日 - 据路透所见到的文件，美国最大的在线零售商--亚马逊(Amazon.com) 正与美国监管者进行对抗；后者要求该公司为儿童在智能手机应用中付费的相关政策支付罚金。

美国联邦贸易委员会(FTC)可能对亚马逊发起诉讼。FTC希望该公司采取和解，类似苹果 在1月时那样。

问题起源于应用内(in-app)付费，也就是智能手机或平板电脑上免费下载的应用，在附加服务中会通过注册信用卡对用户收费。消费者称儿童易受这种行为影响，从而带来巨额账单。

FTC在诉状草案中称，有数以千计的投诉关于儿童在亚马逊设备上未经授权地应用内付费，价值数百万美元。该机构还表示亚马逊直到上月才修改了应用内付费政策。

1月时，苹果同意将向消费者退款至少3,250万美元，并且修改收费政策，以确保app内付费功能需取得家长同意方能使用。

亚马逊称，对于数周协商未能改变监管者想法“深感失望”。

亚马逊在信中表示，对投诉儿童未经授权付费的用户均已退款，并称其应用商店中包含“明显的应用内付费提示，有效的家长控制机制，以及对每笔应用内付费进行实时提示。”