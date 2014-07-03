《MAGUIRE专栏》天气有利且种植面积创纪录，恐令颓势大豆雪上加霜

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
**多空转换**
南美大豆创纪录地丰收，而且美国种植面积也料增长，这共同推动大豆市场头寸发生改变。大型投机客从3月初的近18万口净多头仓位，转变为最近的约600口净空头仓位。
不过，非商业头寸的改变主要是由于卖空操作大幅增加，而非多仓结清。
的确，商品期货交易委员会(CFTC)最新评估显示，大型投机客持有的大豆期货和期权多仓超过14万口。这说明，如果这些贸易商选择在价格进一步向下突破前斩仓止损，可能会出现大量卖单。
大豆期货和期权非商业头寸图表：link.reuters.com/caw32w
在这种卖压之下，如果美国中西部的作物评级持续强劲，可能会引发新作大豆价格的新一轮下挫，也许会跌破10美元水准。
期权市场贸易商似乎已经在准备迎接这一走势，较美国农业部作物和种植面积报告发布前，行权价10美元的11月未平仓卖权合约已经增加逾1万口或44%。
这些期权的价格较报告发布前水平增长约两倍，似乎在每蒲式耳0.09美元上方获得稳固支撑，此前6月大部分时间里都低于0.06美元水准。
10美元的11月卖权图表：link.reuters.com/daw32w
这种看空期权的买盘增多，可能说明贸易商认为11月期货有很大下跌风险，尽管在农业部报告出炉后，大豆每蒲式耳已经大跌逾1美元。(完) (编译 李爽/朱晓军；审校 张明钧/高琦)
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