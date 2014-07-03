券商观点：将中国有望调整GDP统计口径视为稳增长属误读--民生证券

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京7月3日 - 针对有关报导称中国国家统计局将调整国内生产总值（GDP）统计口径，将研发投资纳入GDP，民生证券发布报告称，此举会明显扩大GDP规模，小幅提升GDP增速；但将其视为做高数字、完成今年增长目标则属于误读。
21世纪经济报道周三报导称，国家统计局目前已初步完成新的国民经济核算修订方案，其中一个重大变化是将知识产权产品的研发投入等计入GDP，这会导致GDP总量大增。该方案预计经过研讨修改后上报国务院批准，有望在明年实施。
民生证券报告预计，调整后会明显扩大GDP规模。以2013年为例，中国的研发支出为11,906亿元人民币，较2012年增长15.6%，占GDP的2.09%。假设研发支出的3/4形成资本纳入GDP，那么2013年GDP总量将会增加8,930亿元，扩大1.57%；2000-2013年平均每年扩大1.45%。
但报告认为，此次调整属于正常的技术性调整。主要是为了适应创新驱动型经济增长的理念，而且2009年联合国统计委员会通过的《国民经济核算体系-2008》（SNA2008）已经将研发投资纳入GDP统计，据此调整更符合主流统计方法，便于国际比较和研究。
此前研发支出一般算做中间投入或经营成本，并不包含在GDP之中。调整后，研发支出将作为一种无形资产纳入固定资本形成总额核算。
“目前初步方案尚未正式公布，预计下半年完成，此后还要进行专家审议、报批国务院等程序，预计最早到明年才能生效。”报告称。
对于调整后对GDP的影响，报告预计，除明显扩大GDP规模外，同时会小幅提升GDP增速。由于研发支出增速快于传统GDP增速，所以调整后GDP增速也会相应提升，还会改变地区间的GDP结构。东部地区研发占GDP比率高，调整后其人均GDP、GDP总量与西部的差距将会明显扩大。
下附民生证券研究报告推算出的加入研发支出(R&D)后对中国自2000年以来GDP增速的影响：
原始GDP增速 加入R&D后 2013 7.7 7.7 2012 7.7 7.8 2011 9.3 9.4 2010 10.4 10.5 2009 9.2 9.4 2008 9.6 9.7 2007 14.2 14.2 2006 12.7 12.8 2005 11.3 11.4 2004 10.1 10.2 2003 10.0 10.1 2002 9.1 9.2 2001 8.3 8.3 2000 8.4 8.6 （完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。