离岸人民币：人行称香港应珍惜人民币离岸市场优势--媒体

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港7月3日 - 中港媒体周四报导，中国人民银行呼吁香港应珍惜目前在人民币离岸市场的优势，同时，港元联系制度存癈将由香港自己决定。
人行与财政部等官员周三在北京与媒体见面，财新网报导引述人行货币政策司副司长郭建伟谈话指出，香港目前占全球人民币离岸市场份额53%，香港应该珍惜目前在人民币跨境业务上的优势。
而财政部副部长王保安也指出，人民币离岸市场是一个开放竞争的市场，香港并非独有，香港要巩固和发展人民币离岸中心地位，更关键要看特区政府，靠自身发展，不能单靠中央。
香港是最早发展的离岸中心，目前在跨境业务、人民币资金池以及外汇、债券等相关人民币商品的规模也是最大，随着新加坡、台湾、伦敦、法兰克福等地开展清算业务，市场亦关注这些离岸中心对于香港的影响为何。
香港信报亦报导称，人行官员称香港未来是否继续使用联系汇率，人行尊重香港自身选择。
香港自1983年起实施与美元挂钩的联系汇率制度。依照现行制度，港元兑美元 的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。
金管局前总裁任志刚退任后，于2012年时撰文促检讨联系汇率制度，令此议题受到关注。香港金管局数度表示联汇制度最适宜香港，目前无意改变。（完）
(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。