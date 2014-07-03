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货币新闻 | 2014年 7月 3日 星期四 16:05 BJT

德国数据：6月综合PMI跌至54，民间部门扩张速度创八个月来最低

指数仍高于50的荣枯分水岭，但创去年10月以来最低，也低于初值的54.2。

6月服务业PMI终值从5月的56.0降至54.6，亦低于6月初值54.8；但Markit指出，服务业第二季创三年来最快增速。

“虽然服务业显然对德国经济成长有强力贡献，但制造业在6月失去一些动能。”经济分析师Oliver Kolodseike称。

他表示德国经济第二季看来可望有0.7%的增幅，仅略低于第一季0.8%的成长率。(完) (编译 蔡美珍/张若琪 审校 田建华/高琦)
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