德国数据：6月综合PMI跌至54，民间部门扩张速度创八个月来最低

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
指数仍高于50的荣枯分水岭，但创去年10月以来最低，也低于初值的54.2。
6月服务业PMI终值从5月的56.0降至54.6，亦低于6月初值54.8；但Markit指出，服务业第二季创三年来最快增速。
“虽然服务业显然对德国经济成长有强力贡献，但制造业在6月失去一些动能。”经济分析师Oliver Kolodseike称。
他表示德国经济第二季看来可望有0.7%的增幅，仅略低于第一季0.8%的成长率。(完) (编译 蔡美珍/张若琪 审校 田建华/高琦)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。