欧元区数据：6月综合PMI触及六个月低点，受法国企业活动下滑拖累

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
6月综合采购经理人指数(PMI)终值与初值一致，均为52.8，低于5月的53.5。
欧元区6月服务业PMI终值从53.2降至52.8，也符合初值。
Markit首席经济学家Chris Williamson表示：“乍一看，6月PMI调查结果暗淡，引发了对于欧元区复苏在减弱的担忧。”
“不过深究一下，仍有乐观的理由。新订单增速创下三年最快，进入下半年经济增速也应该会加快。”
综合PMI新订单指数从52.6跳升至53.1，创下2011年5月来最高。但其中的一些业务系来自于企业再度降价。
服务业PMI产出分项指数连续第31个月低于荣枯分水岭，报49.2，不过这是2012年3月来的最高。(完) (编译 洪曦/王洋; 审校 李婷仪)
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