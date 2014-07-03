欧元区数据：6月综合PMI触及六个月低点，受法国企业活动下滑拖累

6月综合采购经理人指数(PMI)终值与初值一致，均为52.8，低于5月的53.5。

欧元区6月服务业PMI终值从53.2降至52.8，也符合初值。

Markit首席经济学家Chris Williamson表示：“乍一看，6月PMI调查结果暗淡，引发了对于欧元区复苏在减弱的担忧。”

“不过深究一下，仍有乐观的理由。新订单增速创下三年最快，进入下半年经济增速也应该会加快。”

综合PMI新订单指数从52.6跳升至53.1，创下2011年5月来最高。但其中的一些业务系来自于企业再度降价。