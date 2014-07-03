英国数据：6月PMI显示服务业稳定扩张，经济成长火力全开

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
服务业企业预期创七个月低点，但新企业数量录得六个月以来最大增幅，新增就业幅度也创下纪录。
英国经济在第一季录得2007年来最快年增速，Markit首席分析师Chris Williamson表示本周数据说明这一势头得以维持。
“除了建筑业持续增长，制造业产出创20年来最快季度增幅外，服务业PMI也证实经济正火力全开，”Williamson称。
6月综合PMI也降至三个月低点58.4，5月为59.1。
“PMI持续强劲，也增加了决策者今年稍晚提前升息的可能性，尤其是在就业市场飞速改善的情况下，”Williamson表示。
据官方数据，4-6月英国新增就业数字创下纪录。Markit服务业的6月就业分项指数也从5月的56.2升至创纪录的58.8。(完)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。