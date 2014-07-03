英国数据：6月PMI显示服务业稳定扩张，经济成长火力全开

服务业企业预期创七个月低点，但新企业数量录得六个月以来最大增幅，新增就业幅度也创下纪录。

英国经济在第一季录得2007年来最快年增速，Markit首席分析师Chris Williamson表示本周数据说明这一势头得以维持。

“除了建筑业持续增长，制造业产出创20年来最快季度增幅外，服务业PMI也证实经济正火力全开，”Williamson称。

6月综合PMI也降至三个月低点58.4，5月为59.1。

“PMI持续强劲，也增加了决策者今年稍晚提前升息的可能性，尤其是在就业市场飞速改善的情况下，”Williamson表示。

据官方数据，4-6月英国新增就业数字创下纪录。Markit服务业的6月就业分项指数也从5月的56.2升至创纪录的58.8。(完)