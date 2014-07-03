更新版 1-澳洲经济：澳元被高估，经济实现再平衡需要时间--央行总裁

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
**澳元高估**
需要谨慎的原因之一是澳元处于历史性高位，史蒂文斯说考虑到澳洲主要大宗商品出口价格下降，澳元被“高估”了。
“我们认为投资者在低估澳元在一定时候大幅下滑的可能性，”史蒂文斯称，他也表示央行没有积极努力用言论压低澳元。
数月来，澳元走强对于出口贸易型企业而言如芒在背，迫使一些领域削减成本和裁员。
史蒂文斯淡化自由党-国家党联盟政府不受欢迎的预算案的冲击，称那在未来一年左右不太可能对经济有实质影响。
他也没有对楼市可能已形成泡沫的风险显得过于忧虑。目前为止抵押贷款增速较为和缓，没有迹象表明银行放宽了贷款标准。
他指出，楼市供应持续增长应有助于平抑房价。周四公布的政府数据表明，澳洲5月经季节调整的建筑许可较前月上升9.9%，为八个月来最大增幅，且高于最乐观的预期。
史蒂文斯称，“如果未来几年房价表现普通，而建筑活动保持在较高水平--未来一年显然会达到这样的水平，这将是有利于经济均衡成长的结果。”(完) (编译 朱晓军/石冠兰 审校 白云/张涛)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。