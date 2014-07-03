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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 13:10 BJT

更新版 1-澳洲经济：澳元被高估，经济实现再平衡需要时间--央行总裁

**澳元高估**

需要谨慎的原因之一是澳元处于历史性高位，史蒂文斯说考虑到澳洲主要大宗商品出口价格下降，澳元被“高估”了。

“我们认为投资者在低估澳元在一定时候大幅下滑的可能性，”史蒂文斯称，他也表示央行没有积极努力用言论压低澳元。

数月来，澳元走强对于出口贸易型企业而言如芒在背，迫使一些领域削减成本和裁员。

史蒂文斯淡化自由党-国家党联盟政府不受欢迎的预算案的冲击，称那在未来一年左右不太可能对经济有实质影响。

他也没有对楼市可能已形成泡沫的风险显得过于忧虑。目前为止抵押贷款增速较为和缓，没有迹象表明银行放宽了贷款标准。

他指出，楼市供应持续增长应有助于平抑房价。周四公布的政府数据表明，澳洲5月经季节调整的建筑许可较前月上升9.9%，为八个月来最大增幅，且高于最乐观的预期。

史蒂文斯称，“如果未来几年房价表现普通，而建筑活动保持在较高水平--未来一年显然会达到这样的水平，这将是有利于经济均衡成长的结果。”(完) (编译 朱晓军/石冠兰 审校 白云/张涛)
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