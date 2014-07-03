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货币新闻 | 2014年 7月 3日 星期四 13:49 BJT

英国经济：房价上涨快于收入对金融系统构成风险--央行副总裁

“但不是房价本身有风险，而是房价的持续上涨构成风险--这点很重要--房价涨得比收入更快(的风险)。那将导致经济中的债务，房贷持有者手中的债务持续、大量增加。”

英国央行表示过，它不会直接以房价为目标，希望确保放贷活动不会失控。上周，该央行宣布，只允许不超过15%的新抵押贷款的贷款/收入比高于4.5倍。 (完)

(编译 石冠兰/白云; 审校 张涛)
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