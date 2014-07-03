英国经济：房价上涨快于收入对金融系统构成风险--央行副总裁

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
“但不是房价本身有风险，而是房价的持续上涨构成风险--这点很重要--房价涨得比收入更快(的风险)。那将导致经济中的债务，房贷持有者手中的债务持续、大量增加。”
英国央行表示过，它不会直接以房价为目标，希望确保放贷活动不会失控。上周，该央行宣布，只允许不超过15%的新抵押贷款的贷款/收入比高于4.5倍。 (完)
(编译 石冠兰/白云; 审校 张涛)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。