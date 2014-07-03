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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 13:12 BJT

智利金属：智利北部发生断电，铜矿生产是否受影响尚不得而知

路透圣地亚哥7月2日 - 智利国家应急办公室周三表示，该国北部发生停电，不过尚不能很快确定该地区一些大型铜矿的生产是否受到影响。

智利矿产资源丰富的Arica y Parinacota、Tarapaca和Antofagasta地区受到停电影响，这里也是智利几座最大铜矿所在地。

这些铜矿包括国有公司Codelco 旗下的Chuquicamata、Gabriela Mistral和Radomiro Tomic矿山，必和必拓 经营的Escondida大型矿山，以及嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 和英美资源集团 合资的Collahuasi矿山。

与这些公司关系接近的消息人士透露，这些矿山拥有备用发电机，可以支持多数关键部分继续运转，但不足以满足所有供电需求。

未能立即联络到这些公司的代表发表评论。(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)
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