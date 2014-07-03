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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 13:40 BJT

日本个股：富士重工业将在日本召回539辆汽车，因气囊存在爆裂隐患

路透东京7月3日 - 富士重工业 周四表示，将在日本召回539辆汽车，因高田公司 提供的乘客座位气囊存在爆裂隐患。

富士重工业发言人Fusao Watanabe称，目前还无法估计全球范围内将因该问题召回多少汽车。

到目前为止，过去五年来的汽车召回总量达到约1,050万辆，其中包括本田 和丰田汽车 等汽车制造商，这些召回行动均涉及高田公司生产的乘客座及驾驶座气囊。 (完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)
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