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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 13:41 BJT

台湾个股：永丰金称旗下天津租赁今开业，为挺进华北重要据点

路透台北7月3日 - 台湾中小型金控--永丰金控 周四称，旗下永丰金租赁在大陆的第二家全资租赁公司，选择落脚天津，今日正式揭牌开业，作为挺进华北、东北租赁金融市场的重要据点。

永丰金控新闻稿并指出，透过天津市创新金融与先行试点的特色，将大陆营运版图，由现有的长江经济带、珠江-西江经济带、进而透过环渤海地区，快速扩展到东北地区。

永丰金租赁(天津)主营业务包含融资租赁业，兼营保理及贸易融资业务，提供台商客户短中长期需求。将与永丰金国际租赁(南京)及江苏昆山、广东东莞及福建厦门等分公司，相互串连大陆融资服务网络。

当地时间13:29，永丰金小跌0.37%报13.5台币，表现不如台湾加权指数 的0.48%涨幅。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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