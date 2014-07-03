台湾个股：永丰金称旗下天津租赁今开业，为挺进华北重要据点

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北7月3日 - 台湾中小型金控--永丰金控 周四称，旗下永丰金租赁在大陆的第二家全资租赁公司，选择落脚天津，今日正式揭牌开业，作为挺进华北、东北租赁金融市场的重要据点。
永丰金控新闻稿并指出，透过天津市创新金融与先行试点的特色，将大陆营运版图，由现有的长江经济带、珠江-西江经济带、进而透过环渤海地区，快速扩展到东北地区。
永丰金租赁(天津)主营业务包含融资租赁业，兼营保理及贸易融资业务，提供台商客户短中长期需求。将与永丰金国际租赁(南京)及江苏昆山、广东东莞及福建厦门等分公司，相互串连大陆融资服务网络。
当地时间13:29，永丰金小跌0.37%报13.5台币，表现不如台湾加权指数 的0.48%涨幅。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。