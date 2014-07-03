国际油市：布兰特原油期货跌向111美元，因利比亚宣布石油危机结束

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
“即使利比亚生产恢复，该国也只能提供危机前出口水平的40-50%。这是一个比较小的数字。”日本Astmax Investment大宗商品基金经理Tetsu Emori说。“人们仍在关注伊拉克情势。”
Emori表示，原油投资者对于伊拉克危机如何能够得到控制感到焦虑。他认为由于全球闲置产能有限，很难弥补伊拉克石油生产的缺口，油价将在本月稍晚上涨。
伊拉克总理马利基周三表示，他希望议会能在下次会议上成立一个新政府，此前议会召开的首次会议没有达成协议，不欢而散。马利基也在为延续自己的政治生命奋力抗争。
全球两大石油消费国美国和中国的需求前景正在改善。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周该国原油库存跌幅高于预期，因精炼厂在7月4日国庆节周末前增加产出。
EIA表示，美国原油库存 减少320万桶，预估为降低220万桶。汽油库存 下降120万桶，预估为增加40万桶。
Astmax的Emori称，需求前景好转以及供给担忧挥之不去，9月底前，美国指标原油期货或升向每桶115美元，布兰特原油则可能升向120-125美元。(完)
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(编译 杜明霞/洪曦; 审校 于春红)
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