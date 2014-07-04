新债招标：中国国开行一年期固息债利率4.21%，低于预期--业内人士

路透上海7月4日 - 业内人士周五透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息金融债中标利率4.21%，低于此前4.29%的市场预测均值，投标倍数为4.39倍。

该期债为国开行2014年第18期金融债，发行上限为60亿元人民币，采用单一利率(荷兰式)招标方式；还将追加发行至多25亿元，通过商业银行柜台进行分销，追加发行部分采用数量招标方式。

中国农业银行 为该期商业银行柜台人民币金融债券承办银行，首场招标结束后，国开行将向农行追加发行不超过25亿元，按照首场中标利率以债券面值通过柜台向个人和非金融机构投资者进行分销。

该债在银行间债券市场及商业银行柜台市场分销期均为7月7日-7月10日，缴款日和起息日同为7月10日，上市日为7月14日，不设立基本承销额，无承揽费和兑付手续费。

中国人民银行3月末曾公告称，从事柜台记账式国债业务的商业银行，其柜台债券业务品种可以在记账式国债基础上增加国家开发银行债券、政策性银行债券和中国铁路总公司等政府支持机构债券。

柜台债券是指银行通过电子银行及营业网点为客户提供的人民币债券投资交易产品，此前在商业银行柜台交易的只有记账式国债一个品种。(完)