中国就业：二季度金融和IT业职位数增速领先，房地产业明显放缓--智联

路透上海7月3日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘 发布最新就业形势分析报告称，在对在线职位数统计后发现，二季度国内金融和IT／互联网行业的职业数仍保持相当高的增幅，而房地产行业职位的增幅明显放缓，并低于全国平均水平。

报告指出，第二季金融、IT/互联网行业并驾齐驱，保持了37%和36%的同比增幅。金融业虽不及一季度增长迅猛，但新崛起的互联网金融业已经开始发力，随着金融改革步伐的明显加快，互联网金融加剧传统金融行业产品创新，因此，金融业对人才的旺盛需求或将贯穿整个2014年。

二季度通信/电信、零售/批发行业的就业机会增幅也超出平均水平24%，增幅分别达到31%和27%。值得关注的是，受政策影响，房地产行业回落明显，同比增长20%，增幅排名由一季度的第二跌至二季度的第六，未跑赢平均水平，与金融、IT互联网等行业比，更是差距明显。

智联报告认为，过去，房地产行业是“皇帝女儿不愁嫁”，只要有房就不愁卖不出去，因此连带销售人员岗位供不需求。随着房地产行业进入新的发展周期，这一行业的用人需求也在悄然发生着变化。底层销售需求将大量萎缩，中高端的大数据、复合型人才将是下一阶段房地产业重点寻找的人才。不过，依据数据分析结果制定房产营销策略、提供服务还需要一个漫长的过程。

另外，二季度民企依然保持着高歌猛进的节奏，招聘需求量增长31%。外企在一季度呈现负增长（-2%）后，二季度反弹，实现4%的增长。但国企招聘需求令人大跌眼镜，一季度国企还和外企一样，均为-2%的负增长，二季度这一数字竟达到了-25%。

报告称，从宏观角度来看，中国对民营经济的逐步开放，加之阿里巴巴IPO-BABA.N、华为 、腾讯 等企业的“明星效应”，使得民营资本活跃于更多的市场领域。相信在不久的将来，民企会进入爆发式增长，释放出更多的职位需求。

报告指出，经济增长速度放缓、移动互联网发展迅速、人口政策变化、技术革新等因素去年便已开始显现，今年在此基础上持续发酵。这些因素势必为雇主带来的管理方面的挑战，稳定性被无法预知的快速变化所取代，特别是在经济形势较差、外部市场竞争剧烈的情况下，大企业不得不考虑“减负”。