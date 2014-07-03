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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 14:15 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳元受挫

0608 GMT

* 澳元/美元跌0.7%，澳元/新西兰元下滑0.6%，美元/日圆涨0.14%，澳元/日圆走低0.59%

* 日经指数跌0.14%，上证综指升0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.05%，10年期美债收益率报2.6209%

* 澳元被高估，经济实现再平衡需要时间--央行总裁

* 中国6月服务业PMI强劲回升至53.1,创15个月高位--汇丰

* 美国6月民间就业岗位增幅为一年半最大，证明经济正在反弹 (完)

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