《路透晚报》--7月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：6月官方非制造业PMI略降但仍处高位，生产性服务业回升明显

受与制造业关系密切的生产性服务业回暖拉动，中国6月官方非制造业PMI虽小幅回落，但仍处于高位，显示出制造业回升的传导效应，但也反映出房地产走势总体偏淡。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，6月官方非制造业商务活动指数略降至55.0，上月为55.5。

--中国数据：6月服务业PMI强劲回升至53.1,创15个月高位--汇丰

汇丰中国6月服务业采购经理人指数(PMI) 大幅反弹，由前月的50.7回升至53.1，创下15个月最高水准，随着新业务增加，服务业加快增长。

--中国金融：四大行6月存款大增2.2万亿，贷款新增约2,900亿元--报载

上海证券报周四报导称，工商银行、建设银行、中国银行和农业银行四家国有大型银行6月存款大增2.2万亿元人民币，同期贷款新增约2,900亿元。

--中国经济：深化财税体制改革将为推进整体改革提供有效支撑--新华

新华社周三晚间发表述评称，在中国全面深化改革的背景下，深化财税体制改革，将为整个改革打下坚实基础，提供有效支撑。

--香港经济：下调第二季GDP增长预测至2.9%，第三季料回升--香港大学

香港大学香港经济及商业策略研究所亚太经济合作研究项目周四称，将2014年第二季实质本地生产总值（GDP）预测向下修订至按年升2.9%，主要反映年初北美受严冬影响而削弱了外部需求；但预测第三季的增长将回升至3.4%。

--《焦点》商品融资欺诈又起波澜，中国警方调查石化产品融资

石化进口产品成为中国调查可能存在融资欺诈行为的最新目标。这突显出为了规避信贷限制，原材料普遍用于抵押贷款所产生的风险。据高盛估计，中国大宗商品融资规模高达1,600亿美元。自青岛港曝出金属融资欺诈案以来，大宗商品融资就受到当局的严格审查。

--中国就业：二季度金融和IT业职位数增速领先，房地产业明显放缓--智联

中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新就业形势分析报告称，在对在线职位数统计后发现，二季度国内金融和IT／互联网行业的职业数仍保持相当高的增幅，而房地产行业职位的增幅明显放缓，并低于全国平均水平。

【固定收益】

--中国货币市场：资金宽七天回购续跌，净投放强化缴准日平稳渡过信心

中国银行间市场周四资金面宽松，主要回购加权利率呈回落态势，其中七天有望再现上日约50个基点(bp)的跌幅，就此其与隔夜品种的利差进一步收窄。

--中国债市动态：信心不足现券收益率缓慢续升，经济向好预期压制后市

中国银行间市场周四早盘利率债收益率续缓慢上行，因受经济形势向好，正回购未停等影响，机构信心不足。一级市场方面，进出口行上午招标的两期新债，重陷需求不济态势，边际收益率再定在投标上限。

--中国债市：IRS震荡上行，资金价格虽大跌但难抵现券弱势拖累

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 0#CNYIRS7R=CFXS 周四震荡小幅上行，早盘七天回购利率大幅回落，带动IRS下行，但因现券表现疲弱，尤其一级进出口行新债结果高于预期，打击信心，IRS重又掉头向上。

--《分析》中国公开市场连八周净投放，央行收放自如重在调流向

半年末节点一过，中国央行公开市场正回购操作频率即恢复至此前的一周两次。尽管本周连续第八周净投放，但央行有“放”有“收”的背后，在稳增长维持货币政策定向宽松的同时，也传递出其有保有压的政策意图。

--新债招标：中国进出口行两期债结果高于预期，偏空氛围下机构兴趣缺缺

中国进出口银行周四增发的五及七年两期债，中标收益率均高于市场预期。市场人士表示，现券市场弱势调整氛围中，机构投标积极性受挫，致该债边际中标收益率落于投标区间上限，而相对低位的投标倍数也显示一级市场兴趣缺缺。

--中国新债：国开行下周二将增发至多240亿元四期固息债，期限一、三、五及七年

中国国家开发银行周四公告称，将于下周二(8日)招标增发四期固息金融债，总额不超过240亿元人民币，期限包括一年、三年、五年、和七年。

【外汇】

--顺应中国政府简政放权大趋势，外汇市场自主定价迈出新步伐。央行宣布取消银行对客户美元挂牌买卖价差的管理，允许银行在外汇“零售市场”自主定价，亦确认银行间即期外汇市场上更多非美货币的浮动幅度扩大。

--中国外汇：3月末外债余额为8,838.67亿美元，短期外债风险可控--外管局

中国国家外汇管理局周四公布2014年3月末中国外债数据显示，3月末外债余额为8,838.67亿美元，其中短期外债余额为6,908.18亿美元，风险基本可控。

--中国汇市：人民币早盘续走贬，银行零售外汇定价松绑影响不大

中国人民币兑美元 CNY=CFXS 即期周四连续第二日收跌。受隔夜美 元指数影响，中间价继续走贬至近一个月低点，带领即期低开，结购汇整体表现均衡，但市 场情绪谨慎，成交清淡。

--离岸人民币：香港财资市场公会拟增CNH下午报价，配合港股通--报载

香港苹果日报周四引述消息人士称，财资市场公会（TMA）旗下定盘价工作小组建议，除现有早上11时所设的离岸人民币即期定盘价（CNH Fixing）外，拟在下午4时港股收市时段，增设另一个更贴市的人民币定盘价作参考，以配合＂港股通＂南下买港股的内地客需要。

--离岸人民币：人行称香港应珍惜人民币离岸市场优势--媒体

中港媒体周四报导，中国人民银行呼吁香港应珍惜目前在人民币离岸市场的优势，同时，港元联系制度存癈将由香港自己决定。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升连四日反弹，受经济数据持续回暖支撑

中国股市沪综指周四小幅收升，并为连续第四日反弹。今日公布的经济数据继续回暖支撑大盘震荡中小涨。分析师指出，近期盘中热点更加明显，军工、有色板块等走势活跃显示市场重心可能重回主板，短线股指料继续维持反弹格局。

--中国证券：今年A股IPO融资量约1,000亿元，香港IPO争全球三甲--报告

全球三大会计师事务所近日相继公布各自的半年度大中国区首次公开发行（IPO）报告，结论较为接近，今年A股IPO融资量预计约1,000亿元人民币；而香港市场全年融资量估计在1,700亿港元以上，有望继续位居全球前三。

--中国基金：嘉实基金拟面对普通投资者推阿里巴巴新股投资团购服务

有望成为美国最大规模科技股IPO的中国阿里巴巴集团纽约上市即将启动，中国大型基金公司--嘉实基金管理公司宣布，拟面向国内普通投资者，独家推出阿里巴巴新股投资的专项定制服务，这将是专门服务于阿里巴巴美股打新的团购业务。

--基金观点：未来三年亚太区是全球资产管理公司最大增长区域--道富

美国道富集团 STT.N 最新调查显示，在未来三年，亚太区是全球资产管理公司的第一大业务增长区域，而业界将开拓新产品以迎合投资者在该区寻找投资机会的需求。

--中国企业：小米公司上半年销售额约330亿元，超越去年全年