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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 14:23 BJT

日本股市：日经指数收低终止三日连涨，投资人观望美国就业数据

路透东京7月3日 - 日本股市周四下跌，中止连续三日涨势，投资人从近期上涨的脚步暂歇，等待今日稍晚美国就业数据出炉。

东芝 逆势大涨，此前有报导称该公司美国分支料将赢得一项在保加利亚的案子。

日经指数 收低0.1%，至15,348.29点。

东证股价指数 下跌0.2%至1,278.59点，JPX日经400指数 下滑0.2%至11,614.45点。(完)
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