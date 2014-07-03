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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 14:27 BJT

韩国汇市：韩元小幅上扬，触及六年新高

路透首尔7月3日 - 韩国韩元兑美元 周四触及六年新高，今日小幅收升；在稍晚美国公布非农就业报告前，市场交投偏淡。

韩元/美元 接近尾盘时触及1,008.5的2008年7月30日以来高位，最后在本地市场收报1,008.5，较周三的1,009.2上涨0.1%。(完)

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