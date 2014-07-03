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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 14:25 BJT

韩国股市：小幅收低，国内机构投资者净卖出

路透首尔7月3日 - 韩国综合股价指数 周四收低0.2%报2,010.97点，回吐部分周三录得的0.8%的涨幅。

国内机构投资者净卖出1.27亿美元该指数成分股，打压三星电子 和现代汽车 分别下跌0.9%和1.1%。

外资流入支撑韩股和韩元，海外投资者净买入1,640亿韩元股票，为连续第六日净买入。(完)
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