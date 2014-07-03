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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 14:30 BJT

澳洲股市：收在6月10日以来高点，受助于美国数据和美股上涨等利好

路透悉尼7月3日 - 澳洲股市周四全面上扬，创6月10日以来最高收盘水平，受助于美国经济增长势头出现更多向好信号，美股再创新高，而且金属价格攀升。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 升0.7%或35.8点，收报5,491.2点，为连续第二日上涨。该股指自周三录得的两个半月低点跳涨1.5%，创两周内最大单日百分比涨幅。(完)
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