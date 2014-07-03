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市场报道 | 2014年 7月 3日 星期四 14:39 BJT

《汇市简讯》若英国服务业PMI好于预期，英镑/美元或升向1.72

0625 GMT

* 若0830GMT的英国服务业采购经理人指数(PMI)高于预估值58.3，英镑将受益

* 若PMI低于预估，可能引发英镑多头部分获利了结

* 周二、三的英国制造业和建筑业PMI均高于预期，提振英镑

* 英镑卖单挂在1.72下方(1.7180为周三录得的69个月高点)

* 支撑位包括周三低点1.7141、周一高点1.7115和1.7100

* 美国6月就业报告将于1230GMT出炉，非农就业人数预估值和5月数值分别为21.2万和21.7万(完)

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