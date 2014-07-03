中国股市：沪综指小幅收升连四日反弹，受经济数据持续回暖支撑

路透北京7月3日 - 中国股市沪综指周四小幅收升，并为连续第四日反弹。今日公布的经济数据继续回暖支撑大盘震荡中小涨。分析师指出，近期盘中热点更加明显，军工、有色板块等走势活跃显示市场重心可能重回主板，短线股指料继续维持反弹格局。

沪综指 收报2,063.229点，涨3.811点或0.19%，续创两周来新高，此前收盘高点为6月17日的2,066.83点；上证A股今日成交961亿元人民币，上交易日为892亿元。

“（数据显示）经济处在回升的过程中，就意味着整个市场的反弹有一个基本面的支持。”中银国际证券策略分析师周荣华表示。

他并指出，从4月份开始的一系列稳增长措施使得整个经济得到一定改善，整体看，二季度的数据增速较一季度将有所提升，但升幅有限。

受与制造业关系密切的生产性服务业回暖拉动，中国6月官方非制造业PMI虽小幅回落，但仍处于高位，显示出制造业回升的传导效应，但也反映出房地产走势总体偏淡。 汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布的中国6月服务业PMI亦显示，新业务指数升至53.8，为2013年1月以来最高位，就业指数亦回升至三个月高点。

周荣华认为，新股发行定价较低造成新股上市后连续涨停，但如果新股估值水平高于行业平均市盈率以后，涨停潮可能会退潮并引发强烈的抛售行为，对市场造成影响。

新股方面炒作依然火爆，今日首日上市的今世缘 开盘后再度上演“秒停”，在临时停牌半小时复牌后均封死在首日成交价上限，即较发行价涨幅达44%。近日8只已上市新股均涨停报收。