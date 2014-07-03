全球金市：黄金在三个月高点下方徘徊，关注美国数据和ECB会议结果

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
“今天流动性不太多，因为大家都在等待美国非农就业数据以及欧洲央行决议，”香港一位金属交易员说。
“如果就业报告数据不错的话，金市可能剧烈反应，因为最近金价已经涨了一波。”
0626GMT，现货金 下跌0.3%至每盎司1,322.60美元。随着伊拉克和乌克兰情势激起避险需求，金价在本周稍早曾触及1,332.10的三个月高点。
技术分析也偏弱。路透技术分析师表示，由于金价两度无法攻克位于1,334的阻力位，可能会回落到1,316。
铂金 守在周三所及的10个月高点1,517.50元的附近，因即使南非铂金业工人在罢工五个月后重返工作岗位，但供应忧虑持续存在。
钯金 也支撑在三周高点附近。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1322.6 -4.54 -0.34
现货银 21.05 -0.04 -0.19
现货铂金 1492.9 -8.6 -0.57
现货钯金 848.75 -3.45 -0.4
COMEX期金 1323.5 -7.4 -0.56
COMEX期银 21.125 -0.177 -0.83
汇率
欧元/美元 1.3652
美元指数 79.978
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/李婷仪 审校 龚芳/王洋)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。