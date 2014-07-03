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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 14:59 BJT

全球金市：黄金在三个月高点下方徘徊，关注美国数据和ECB会议结果

“今天流动性不太多，因为大家都在等待美国非农就业数据以及欧洲央行决议，”香港一位金属交易员说。

“如果就业报告数据不错的话，金市可能剧烈反应，因为最近金价已经涨了一波。”

0626GMT，现货金 下跌0.3%至每盎司1,322.60美元。随着伊拉克和乌克兰情势激起避险需求，金价在本周稍早曾触及1,332.10的三个月高点。

技术分析也偏弱。路透技术分析师表示，由于金价两度无法攻克位于1,334的阻力位，可能会回落到1,316。

铂金 守在周三所及的10个月高点1,517.50元的附近，因即使南非铂金业工人在罢工五个月后重返工作岗位，但供应忧虑持续存在。

钯金 也支撑在三周高点附近。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1322.6 -4.54 -0.34

现货银 21.05 -0.04 -0.19

现货铂金 1492.9 -8.6 -0.57

现货钯金 848.75 -3.45 -0.4

COMEX期金 1323.5 -7.4 -0.56

COMEX期银 21.125 -0.177 -0.83

汇率

欧元/美元 1.3652

美元指数 79.978

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/李婷仪 审校 龚芳/王洋)
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