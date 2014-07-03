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货币新闻 | 2014年 7月 3日 星期四 15:28 BJT

英国经济：房价快速上涨问题不仅局限于伦敦--央行副总裁

路透伦敦7月3日 - 英国央行副总裁康利夫周四表示，房价快速走升的问题并不仅局限于伦敦。

Nationwide周三公布的数据显示，伦敦过去一年房价飙涨26%，为1987年以来最大单年涨幅。

“伦敦有些特殊，但这不只是伦敦的问题，不只是伦敦的议题。英国整体而言，过去一年房价上涨逾10%，”康利夫向英国广播公司(BBC)表示。

“我们无法控制房市，而且在英国房市内，供应不及需求。英国央行对于这一点无能为力。”(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)
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