英国经济：房价快速上涨问题不仅局限于伦敦--央行副总裁

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透伦敦7月3日 - 英国央行副总裁康利夫周四表示，房价快速走升的问题并不仅局限于伦敦。
Nationwide周三公布的数据显示，伦敦过去一年房价飙涨26%，为1987年以来最大单年涨幅。
“伦敦有些特殊，但这不只是伦敦的问题，不只是伦敦的议题。英国整体而言，过去一年房价上涨逾10%，”康利夫向英国广播公司(BBC)表示。
“我们无法控制房市，而且在英国房市内，供应不及需求。英国央行对于这一点无能为力。”(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。