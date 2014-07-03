英国经济：房价快速上涨问题不仅局限于伦敦--央行副总裁

Nationwide周三公布的数据显示，伦敦过去一年房价飙涨26%，为1987年以来最大单年涨幅。

“伦敦有些特殊，但这不只是伦敦的问题，不只是伦敦的议题。英国整体而言，过去一年房价上涨逾10%，”康利夫向英国广播公司(BBC)表示。