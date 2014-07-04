重温稿-台湾货币市场：364天期存单加权平均得标利率料在0.519%附近

* 标售标的：央行364天期存单

* 标售时间：周五(4日)

* 标售金额：1,200亿台币

* 预测区间：0.519-0.54%

* 受访机构：八家

路透台北7月3日 - 资金调度人士周四表示，台湾央行将于周五标售1,200亿台币一年期定存单，预料加权平均得标利率将持平于上月的0.519%附近。

路透访谈八家金融机构认为，本次一年期存单标售区间将落在0.519-0.54%，包括四家本地大型金融机构及四家外商银行。

一大型民营银行交易人士指出，尽管上月364天期存单得标利率微跌，但高标已未再探低而是走高至0.538%，加以上月两年期存单得标利率也未标低，预料本月一年期存单得标利率可望持平于上月。

〞这次是到期续发，到期资金还是有需要去化，不过利率再往下有点难，毕竟0.50%是个很大的心理关卡。〞一位外银交易人士说。

另有外资保管行交易人士称，6月两年期存单加权平均得标利率为0.699%，不仅未再标低且较5月标售的同天期存单0.694%走高0.5基点，加以整条公债殖利率曲线也往上走，料〞本月一年期存单得标利率不会再往下走”，估得标利率可能落在0.52-0.53%间。

一大型外商银行资调人士则表示，随着公债殖利率弹升，也许有机会带动本次一年期存单得标利率微扬，且一年期存单天期较长的确有利率风险考量。亦有一本地大型银行交易员称，“明年的这个时间点大概已经升息。”

台湾央行第二季底理监事会决议，连续三年维持重贴现率在1.875%不变，但出人意料地进一步扩大了房地产的管制措施。

央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，自今年2月开始增加至1,200亿台币。央行表示，发行存单收回资金之效果，等同调高存款准备率。

以下为近年标售结果一览表:

标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率

得标利率% (亿台币)

2014年 6月 6日 0.5190 2.37 1,200 0.87%

2014年 5月 2日 0.5200 2.36 1,200 0.87%

2014年 4月 3日 0.5300 2.55 1,200 0.87%

2014年 3月 5日 0.5570 3.03 1,200 0.87%

2014年 2月14日 0.5720 2.94 1,200 0.87%

2014年 1月 3日 0.5840 2.64 1,000 0.87%

2013年12月 6日 0.5640 4.20 1,000 0.87%

2013年11月 1日 0.6150 3.26 1,000 0.87%

2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87%

2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%

2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%

2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%

2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%

2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%

2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%

2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%

2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%

2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%

2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%

2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%

2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%

2012年9月 7日 0.8290 3.6 1,000 0.87%

2012年8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%

2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%

2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%

2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%

2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%

2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%