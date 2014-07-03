更新版 1-路透调查：亚洲货币年底前料守住阵地，人民币及印尼卢比看涨

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
“与2012年不同，这次升值将更加循序渐进，并且当中国央行允许人民币走弱来注入双向波动性时，汇率可能偶有下滑，”Varathan称。
印度卢比兑美元三个月后料报59.94，六个月和一年后分别为60和60.24，与周三收盘价59.69差别不大。
分析师预计，印度总理莫迪领导的新政府将推出经济改革来吸引投资者，并且修复该国财政，以便促进经济增长。
调查还显示，印尼卢比兑美元一个月后将升至11,900，三个月后涨至11,748，但一年后会跌至11,917。周三印尼卢比报11,905。
4-6月期间，印尼卢比下跌逾6%，因市场对该国经常帐赤字扩大表示担忧。但分析师预计卢比将反弹，期待本月的总统大选有望减少该国的政治不确定性。(完) (编译 王洋/张若琪/朱晓军；审校 蔡美珍/高琦)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。