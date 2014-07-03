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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 15:28 BJT

更新版 1-路透调查：亚洲货币年底前料守住阵地，人民币及印尼卢比看涨

“与2012年不同，这次升值将更加循序渐进，并且当中国央行允许人民币走弱来注入双向波动性时，汇率可能偶有下滑，”Varathan称。

印度卢比兑美元三个月后料报59.94，六个月和一年后分别为60和60.24，与周三收盘价59.69差别不大。

分析师预计，印度总理莫迪领导的新政府将推出经济改革来吸引投资者，并且修复该国财政，以便促进经济增长。

调查还显示，印尼卢比兑美元一个月后将升至11,900，三个月后涨至11,748，但一年后会跌至11,917。周三印尼卢比报11,905。

4-6月期间，印尼卢比下跌逾6%，因市场对该国经常帐赤字扩大表示担忧。但分析师预计卢比将反弹，期待本月的总统大选有望减少该国的政治不确定性。(完) (编译 王洋/张若琪/朱晓军；审校 蔡美珍/高琦)
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