《中国债市每日综述》现券收益率及IRS升势再起，人气受损短期难修复

* 债市重回弱势，现券收益率及IRS升幅均不小

* 资金充裕，但经济乐观预期升温压制市场情绪

* 一级市场不振及有关定向央票传言进一步施压

* 短期内料弱势格局难改

路透上海7月3日 - 中国银行间债市周四重陷弱势，现券收益率及IRS升幅均不小；尽管资金面仍充裕，对经济的乐观预期有所升温，压制市场情绪，加之一级市场招标情况不佳，以及有关定向央票的传言发酵，令人气进一步受损，短期内债市料弱势格局难改。

市场人士指出，之前虽对经济走稳有所预期，但从PMI数据看，这么快出现回暖势头还是稍有些令人意外，而定向央票的消息令原本最令人放心的政策面也出现些许变数，债市此前的乐观情绪正快速消退。

“悲剧走法啊，(利率债)差不多都涨了3-5个点，据说做了定向央票，”上海一银行交易员称。他并表示，IRS亦出现陡峭化上行，一年至五年的涨幅在5-8个基点(bp)之间。

本周稍早，市场传出个别大行被央行定向发行央票消息，规模约千亿元。不过该消息并未得到确认，且期限、利率也无法获得进一步证实。

北京一银行交易员则谈到，今日进出口行新债需求仍偏弱，且边际中标收益率均为投标上限，表明机构对后市信心不足，且战且退的心态十分浓厚；而未来两周将公布6月及二季度经济数据，其表现如何将决定债市下一步走向。

进出口银行周四增发的五及七年两期债，中标收益率均高于市场预期。市场人士表示，现券市场弱势调整氛围中，机构投标积极性受挫，致该债边际中标收益率落于投标区间上限，而相对低位的投标倍数也显示一级市场兴趣缺缺。

剩余期限约6.76年的固息国债140006券最新报价 为4.10%/4.05%，上日尾盘为4.07%/4.0050%。剩余期限约4.54年的国开行固息债140202券最新成交收益率 为4.8850%，上日尾盘为4.84%。

国债期货跌势也再度扩大，中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.562元人民币，较上日结算价跌0.272元，或0.29%。

**资金宽松七天回购续跌**

银行间市场周四资金面宽松，主要回购加权利率 呈回落态势，其中七天再次大跌约50个基点(bp)，就此其与隔夜品种的利差进一步收窄。

交易员认为，公开市场今日维持净投放，有助强化机构对月初例行缴准日前后市场流动性信心，但也需看到的是，央行周四坚持小量正回购操作，或向市场释放信号，淡化机构对货币政策短期全面放松的预期。

“今天整体感觉还是宽松的，我们早晨借了一些隔夜和七天的钱，还行不算难借吧。”北京一券商交易员称。

一银行交易员称，其预期此次月初例行缴准或被抽走3,000亿元上下资金，“不过大家为跨7号也都做了一些准备，所以那天即使供给少了，但整体应该也还可以。”

上海证券报周四报导称，工商银行 、建设银行 、中国银行 和农业银行 四家国有大型银行6月存款大增2.2万亿人民币，同期贷款新增约2,900亿元。

近期坊间传闻，央行向个别大型银行发行定向央票，规模在千亿元人民币左右。对此，上述银行交易员表示，从本周资金面实质及机构心态来看，尚属比较平稳，因传闻尚未确认且期限不详，暂难猜测监管意图。

不过她也指出，面对月初缴准因素，一级交易商近期参与公开市场的热情或有限，不过央行本周持续正回购操作，特别是今日100亿元的小量或更多具有信号意味，淡化机构对货币政策短期全面放松的预期。

央行公开市场今日进行了100亿元人民币28天期正回购，中标利率维持4.0%不变；周二28天期正回购为200亿元。本周累计850亿元资金到期，据此计算，当周净投放550亿元。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,230.34亿元，较周三的8,471.50亿元稍增。其中，今日隔夜品种成交7,719.47亿元，周三为7,365.08亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9678 3.0213 -5.35 7,719.47

七天 3.4178 3.9139 -49.61 1,209.81

14天 3.5047 3.9724 -46.77 246.45

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8900 1.0650 +182.50 2,244.72

七天 3.2500 2.2750 +97.50 251.64

14天 3.5000 2.0050 +149.50 17.60

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 3.0500 -5.00 --

七天 3.4100 3.9400 -53.00 --

14天 3.5000 3.9600 -46.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.9600 3.0200 -6.00 --

七天 3.3930 3.9270 -53.40 --

三个月 4.7500 4.7500 0.00 --