版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 15:19 BJT

《香港重要政经日程》--7月3日-7月11日

================== 今日重要政经消息=================

7月3日（周四）

-- 公布5月份零售销售数字。

--14:30 汉能太阳能 ＂移动太阳能电网战略＂发布及产品展示会。

--15:00 香港大学发表第三季香港宏观经济预测记者会。

================== 近期重要政经消息=================

7月4日（周五）

-- 康达环保 首日挂牌。

-- 　鸿福堂 首日挂牌。

-- 汇丰公布6月份PMI。

7月7日（周一）

-- 世纪睿科 首日挂牌。

-- 国瑞置业 首日挂牌。 ＊--13:15 香山昌盛宣布收购蒙古国家博彩及未来在香港市场发展计划记者会。

＊7月8日（周二）

--14:30 仲量联行香港房地产市场年中回顾与展望。

7月10日（周四）

-- 迅销 公布第三季度业绩。

7月11日（周五）

--10:30 霭华押业 股东周年大会。

--11:00 华侨城 股东特别大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐