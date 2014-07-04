《香港重要政经日程》--7月4日-7月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
================== 今日重要政经消息=================
7月4日（周五）
-- 康达环保 首日挂牌。
-- 鸿福堂 首日挂牌。
-- 汇丰公布6月份PMI。
================== 近期重要政经消息=================
7月7日（周一）
-- 世纪睿科 首日挂牌。
-- 国瑞置业 首日挂牌。
--13:15 香山昌盛宣布收购蒙古国家博彩及未来在香港市场发展计划记者会。
7月8日（周二） ＊-- 迪信通 首日挂牌。 ＊-- 城建设计 首日挂牌。
--14:30 仲量联行香港房地产市场年中回顾与展望。
＊7月9日（周三）
-- 利标品牌 首日挂牌。
-- 绿叶制药 首日挂牌。
-- 天鸽互动 首日挂牌。
7月10日（周四） ＊-- 盛诺集团 首日挂牌。 ＊-- 中国新城市 首日挂牌。
-- 迅销 公布第三季度业绩。
7月11日（周五） ＊-- 依波路 首日挂牌。 ＊-- 先达国际 首日挂牌。 ＊-- 博大绿泽 首日挂牌。 ＊-- 中国飞机租赁 首日挂牌。 ＊-- 恒宝企业 首日挂牌。
--10:30 霭华押业 股东周年大会。
--11:00 华侨城 股东特别大会。
＊7月14日（周一）
--10:00 富豪酒店 股东特别大会。
--10:45 世纪城市 股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。