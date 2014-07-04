《香港重要政经日程》--7月4日-7月14日

国际油市：亚洲柴油现货价差走强，因供应趋紧

交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。