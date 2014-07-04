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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 08:50 BJT

《香港重要政经日程》--7月4日-7月14日

================== 今日重要政经消息=================

7月4日（周五）

-- 康达环保 首日挂牌。

-- 　鸿福堂 首日挂牌。

-- 汇丰公布6月份PMI。

================== 近期重要政经消息=================

7月7日（周一）

-- 世纪睿科 首日挂牌。

-- 国瑞置业 首日挂牌。

--13:15 香山昌盛宣布收购蒙古国家博彩及未来在香港市场发展计划记者会。

7月8日（周二） ＊-- 迪信通 首日挂牌。 ＊-- 城建设计 首日挂牌。

--14:30 仲量联行香港房地产市场年中回顾与展望。

＊7月9日（周三）

-- 利标品牌 首日挂牌。

-- 绿叶制药 首日挂牌。

-- 天鸽互动 首日挂牌。

7月10日（周四） ＊-- 盛诺集团 首日挂牌。 ＊-- 中国新城市 首日挂牌。

-- 迅销 公布第三季度业绩。

7月11日（周五） ＊-- 依波路 首日挂牌。 ＊-- 先达国际 首日挂牌。 ＊-- 博大绿泽 首日挂牌。 ＊-- 中国飞机租赁 首日挂牌。 ＊-- 恒宝企业 首日挂牌。

--10:30 霭华押业 股东周年大会。

--11:00 华侨城 股东特别大会。

＊7月14日（周一）

--10:00 富豪酒店 股东特别大会。

--10:45 世纪城市 股东特别大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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