表格：外资在韩国股市买超1,650亿韩元，连续六个交易日买超

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透首尔7月3日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,650亿韩元，连续六个交易日买超，期间累计买超金额1.171兆(万亿)韩元(约合11.6亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月 3日 165.0 -124.6 -23.4
7月 2日 312.5 -50.0 -244.5
7月 1日 100.4 -127.9 38.5
6月30日 190.4 26.6 -200.6
6月27日 309.5 164.6 -466.2
6月26日 92.8 105.8 -177.8
6月25日 -22.0 20.0 4.9
6月24日 28.8 227.3 -251.9
6月23日 10.6 141.2 -126.0
6月20日 -89.8 76.7 268.3
6月19日 -38.4 60.9 10.4
6月18日 138.1 -278.6 138.9
6月17日 32.3 -44.4 11.7
6月16日 37.2 4.4 -12.2
6月13日 -255.1 -85.0 359.8
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本月以来 577.9 -302.4 -229.4
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今年以来 2,941.3 -2,289.0 -135.1
----------------------------------------------(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。