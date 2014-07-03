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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 15:40 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶因库存下降而触及一周高点，但受油价走低压抑

存放青岛保税仓库的橡胶库存降至五个月低点，因融资欺诈造成到港大宗商品减少，轮胎制造商抢进较低价的本地供应。

布兰特原油期货周四跌破每桶111美元，利比亚宣布石油危机解除，缓解了供应疑虑。但对伊拉克情势的担忧，将限制油价跌幅。

上海期货交易所主力9月期胶 上涨60元人民币，收在每吨14,790元人民币(2,400美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤173.5美分，下跌0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/王冠中; 审校 龚芳/田建华)
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