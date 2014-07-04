更正-亚洲橡胶：TOCOM期胶因库存下降而触及一周高点，但受油价走低压抑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
(更正：因英文原文有误，内文第二段应为12月期胶 上涨“2.7日圆”，而非“2.6日圆”)
路透曼谷7月3日 - 东京期胶周四触及一周高点，因中国橡胶库存下降激励买盘，但交易员表示，油价走低仍构成压力。
东京工业品交易所(TOCOM)指标12月期胶 上涨2.7日圆，结算价报每公斤214.6日圆。盘中稍早一度升至每公斤216.5日圆，为6月27日以来最高水准。
“市场人士稍早看到橡胶库存下降，而敲进投机买单，但油价走低仍压抑TOCOM胶价。”曼谷一交易员说。
存放青岛保税仓库的橡胶库存降至五个月低点，因融资欺诈造成到港大宗商品减少，轮胎制造商抢进较低价的本地供应。
布兰特原油期货周四跌破每桶111美元，利比亚宣布石油危机解除，缓解了供应疑虑。但对伊拉克情势的担忧，将限制油价跌幅。
上海期货交易所主力9月期胶 上涨60元人民币，收在每吨14,790元人民币(2,400美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤173.5美分，下跌0.5美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/王冠中; 审校 龚芳/田建华)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。