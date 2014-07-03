更新版 1-路透调查：投资人普遍看多新兴亚币，唯印尼卢比空仓触及五个月高位

中国经济受到一系列政策措施的帮助而企稳，这也巩固了人民币走强的前景。

韩元 多仓增加至2013年1月以来最大，资本持续流入且韩国经常帐继续处于盈余，推升韩元达到六年高位。

这助推台币 看涨仓位也达到5月初以来最多。由于台币是今年迄今表现第二差的新兴亚币，台湾央行可能会放手让台币更进一步升值。

菲律宾披索 和马币(林吉特) 多仓也增加，因预料这两国央行最快本月就会收紧政策。

市场对多数新兴亚币的乐观程度上升，因近期美国经济数据较疲软，美国联邦储备理事会(FED)或许不会急于调升利率。

另外，路透一项对外汇策略师进行的调查显示，亚洲货币兑美元一直到年底可能会守住阵地，而2015年初将会走弱，届时美元料展开等待已久的涨势。

不过，亚洲区域有些货币没能跟上整体看涨的前景。

印尼卢比空仓达到1月末以来最大。投资人认为，如果由前军方将领Prabowo Subianto赢得总统大选，料将有一番波动，卢比可能跟着走软。

印尼卢比在3月时曾是今年表现最强的亚币，涨幅达8%，当时外界看好的总统候选人是佐科(Joko "Jokowi" Widodo)，他担任雅加达首都特区省长的政绩颇受人赞赏。

印度卢比 人气略减，因印度央行持续干预阻升本币。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

7月3 日 -0.69 -1.53 -0.47 0.64 -0.57 -0.14 -0.92 -0.69 0.28

6月19日 -0.18 -1.10 -0.18 0.45 -0.41 -0.34 -0.73 -0.24 0.15

6月5 日 0.29 -1.21 -0.06 0.51 -0.29 -1.01 -0.65 -0.69 0.73

5月22日 0.53 -1.24 -0.32 -0.60 -0.28 -1.47 -0.94 -0.88 0.54

5月8 日 0.31 -1.50 -0.74 -0.40 -0.60 -0.90 -0.65 -0.46 0.17

4月24日 0.73 -0.88 0.08 -0.33 -0.02 -0.32 -0.17 0.07 0.13

4月10日 0.69 -1.12 -0.68 -1.00 -0.34 -1.14 -0.64 0.07 0.10

3月27日 0.80 0.27 0.07 -0.72 0.55 -1.06 -0.22 0.13 0.35

3月13日 0.41 -0.01 0.23 -1.28 0.35 -1.22 -0.43 -0.18 0.07