更新版 1-路透调查：投资人普遍看多新兴亚币，唯印尼卢比空仓触及五个月高位

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
中国经济受到一系列政策措施的帮助而企稳，这也巩固了人民币走强的前景。
韩元 多仓增加至2013年1月以来最大，资本持续流入且韩国经常帐继续处于盈余，推升韩元达到六年高位。
这助推台币 看涨仓位也达到5月初以来最多。由于台币是今年迄今表现第二差的新兴亚币，台湾央行可能会放手让台币更进一步升值。
菲律宾披索 和马币(林吉特) 多仓也增加，因预料这两国央行最快本月就会收紧政策。
市场对多数新兴亚币的乐观程度上升，因近期美国经济数据较疲软，美国联邦储备理事会(FED)或许不会急于调升利率。
另外，路透一项对外汇策略师进行的调查显示，亚洲货币兑美元一直到年底可能会守住阵地，而2015年初将会走弱，届时美元料展开等待已久的涨势。
不过，亚洲区域有些货币没能跟上整体看涨的前景。
印尼卢比空仓达到1月末以来最大。投资人认为，如果由前军方将领Prabowo Subianto赢得总统大选，料将有一番波动，卢比可能跟着走软。
印尼卢比在3月时曾是今年表现最强的亚币，涨幅达8%，当时外界看好的总统候选人是佐科(Joko "Jokowi" Widodo)，他担任雅加达首都特区省长的政绩颇受人赞赏。
印度卢比 人气略减，因印度央行持续干预阻升本币。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
调查结果如下(美元兑各种货币)：
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢
7月3 日 -0.69 -1.53 -0.47 0.64 -0.57 -0.14 -0.92 -0.69 0.28
6月19日 -0.18 -1.10 -0.18 0.45 -0.41 -0.34 -0.73 -0.24 0.15
6月5 日 0.29 -1.21 -0.06 0.51 -0.29 -1.01 -0.65 -0.69 0.73
5月22日 0.53 -1.24 -0.32 -0.60 -0.28 -1.47 -0.94 -0.88 0.54
5月8 日 0.31 -1.50 -0.74 -0.40 -0.60 -0.90 -0.65 -0.46 0.17
4月24日 0.73 -0.88 0.08 -0.33 -0.02 -0.32 -0.17 0.07 0.13
4月10日 0.69 -1.12 -0.68 -1.00 -0.34 -1.14 -0.64 0.07 0.10
3月27日 0.80 0.27 0.07 -0.72 0.55 -1.06 -0.22 0.13 0.35
3月13日 0.41 -0.01 0.23 -1.28 0.35 -1.22 -0.43 -0.18 0.07
2月27日 0.00 -0.09 -0.07 -0.87 0.52 -0.40 -0.31 0.14 0.59(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。