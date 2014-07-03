欧元区经济：5月通胀压力指标EZFIG升至25个月高位--ERCI

路透7月3日 - 一项预测周期性趋势的指标显示，欧元区通胀压力已达到25个月高位，显示欧洲央行的宽松货币政策，或许击退了通缩。

经济周期研究所(ECRI)公布的5月欧元区未来通胀率指标EZFIG(Eurozone Future Inflation Gauge)升至95.3，4月为94.0。

“在最新数据中欧元区通胀小升，”ECRI营运长Lakshman Achuthan指出。“随着EZFIG在5月进一步升25个月高位，欧元区通胀率料在未来几个月触底回升。”