欧元区经济：5月通胀压力指标EZFIG升至25个月高位--ERCI

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透7月3日 - 一项预测周期性趋势的指标显示，欧元区通胀压力已达到25个月高位，显示欧洲央行的宽松货币政策，或许击退了通缩。
经济周期研究所(ECRI)公布的5月欧元区未来通胀率指标EZFIG(Eurozone Future Inflation Gauge)升至95.3，4月为94.0。
“在最新数据中欧元区通胀小升，”ECRI营运长Lakshman Achuthan指出。“随着EZFIG在5月进一步升25个月高位，欧元区通胀率料在未来几个月触底回升。”
欧洲央行上个月推出多项措施以抑制通缩风险。根据周一公布的数据，欧元区6月通胀率持稳于0.5%，连续第九个月处于欧洲央行认为的1%以下危险区。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。