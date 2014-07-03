意大利数据：6月服务业PMI跳增至53.9，创三年半最高

该指数在象征荣枯分水岭的50上方进一步升高，且高于路透调查所有12位分析师的预估值。路透调查分析师对6月服务业PMI的预估中值为51.8。

PMI调查显示服务业在6月几已停止裁员；尽管企业在面对需求疲弱和竞争力压力下继续降价，但降价力度没有前一个月那么大。(完) (编译 朱晓军/张若琪 审校 王洋/蔡美珍)