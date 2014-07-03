意大利数据：6月服务业PMI跳增至53.9，创三年半最高

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
该指数在象征荣枯分水岭的50上方进一步升高，且高于路透调查所有12位分析师的预估值。路透调查分析师对6月服务业PMI的预估中值为51.8。
6月新业务分项指数从52.9升至55.5，为2007年7月以来最高。
PMI调查显示服务业在6月几已停止裁员；尽管企业在面对需求疲弱和竞争力压力下继续降价，但降价力度没有前一个月那么大。(完) (编译 朱晓军/张若琪 审校 王洋/蔡美珍)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。