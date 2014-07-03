法国数据：6月企业活动连续第二个月萎缩，经济强劲程度出现新阴霾

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
法国服务业PMI从5月的49.1降至48.2，符合分析师预估。这是服务业活动在经过两个月反弹后，又连着两个月萎缩。
“企业指出，需求疲软是新业务指数明显下滑的主要原因。作为回应，企业连续第八个月裁员。”Markit分析师Duncan Head在评论法国服务业表现时说道。
“和上个月一样，在今年稍早公布低迷的GDP数据后，法国经济反弹上升的迹象似乎有限。”
法国第一季经济未见增长，在那之后的经济指标也没有多大改善。法国统计局预估该国今年全年经济增长0.7%，低于政府预估的1.0%。（完）
(编译 朱晓军/高琦 审校 李婷仪/蔡美珍)
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