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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 16:14 BJT

金属期市：伦铜创逾四个月高点，受基金买盘提振

但Schider和几位交易商都不认为这波涨势会持续下去。

“我们一直告诉客户寻求5-10%的涨势，然后撤退。你不能贪图超过两位数的涨幅。这并非趋势市场。”

伦敦金属交易所三个月期铜 在0729 GMT时小涨0.1%，至每吨7,134美元，稍早曾改写四个半月高点7,150美元，较上日涨1.4%。

一名交易商指出，“我今早放空期铜。”

技术面动能亦助长对期铜的投资兴致。铜价本周升破近7,000美元的200日均线后，对动能基金释放买进讯号。

上海期交所交易最活络的9月期铜攀升1.7%，至每吨51,100元人民币，稍早并攀抵六个月高位。(完)

(编译 朱晓军/龚芳; 审校 艾茂林/田建华)
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