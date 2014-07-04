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货币新闻 | 2014年 7月 4日 星期五 09:16 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.42%，上日加权利率3.4178%

路透北京7月4日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.42%，上日该期限加权平均利率为3.4178%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.42% 3.42% 3.4178%

周四，银行间市场质押式回购总成交金额9,230.34亿元人民币，较周三的8,471.50亿元稍增。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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