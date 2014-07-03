路透基点：台湾太平洋崇光百货60亿台币融资案启动--TRLPC

路透香港7月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行兼簿记行台湾银行、中国信托商业银行、兆丰国际商业银行和台湾合作金库，周一已启动太平洋崇光百货的60亿台币(2.008亿美元)融资案。

合作金库担任额度代理行，台湾银行和中国信托则是文件准备行。

该贷款分为A部分的30亿台币五年期贷款、B部分的20亿台币五年期循环信用贷款、以及C部分的10亿台币一年期商业票据。

商业票据可每年续延，最高达五年。

A部分和B部分利率为较台湾银行同业拆放款利率(Taibor)加码70个基点，C部分为较台湾短期票券报价利率指标(Taibir)加码60个基点。

A部分和B部分税前最低利率为1.7%。

银行受邀参贷，承贷5亿台币或以上的银行取得副牵头行头衔，有12个基点的先付费用，承贷3-4.99亿台币有7个基点的费用。

若A部分动用不到80%，或B部分动用不到70%，有10个基点的承诺费。

A部分有两年宽限期，其后分七期每半年不等额偿还：10%(一至六期)和40%(第七期)。

B部分额度将从第24个月开始分七次每半年不等额递减：10%(一至六期)和40%(第七期)。

A部分资金将用于2010年一笔50亿台币七年期贷款的再融资，B部分则将用于营运资本。

银行回覆期限为8月1日。