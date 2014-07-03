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货币新闻 | 2014年 7月 3日 星期四 16:32 BJT

台湾央行：共发行4,019.50亿台币存单，存单发行余额减3亿

路透台北7月3日 - 台湾央行周四公布，共发行4,019.50亿台币存单，与今日存单到期金额4,022.50亿相较，存单发行余额少3亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,954.5

91天期 0.93 49.0

182天期 1.05 16.0

央行上日共发行2,692.8亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,742.25亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为195亿台币，累积超额准备为2,957亿台币、加计前期1%的超额准备为5,044亿台币。(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)
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