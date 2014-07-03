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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 16:33 BJT

《全球汇市》瑞典克朗触及三年半低位，瑞典央行降息幅度大于预期

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3661 1.3659 +0.01 -0.61 1.3745

美元/日圆 101.92 101.77 +0.15 -3.21 105.30

欧元/日圆 139.21 139.00 +0.15 -3.75 144.63

美元/瑞郎 0.8887 0.8888 -0.01 -0.46 0.8928

英镑/美元 1.7154 1.7163 -0.05 +3.61 1.6556

美元/加元 1.0656 1.0662 -0.06 +0.34 1.0620

澳元/美元 0.9373 0.9443 -0.74 +5.16 0.8913

新西兰元/美元 0.8755 0.8770 -0.17 +6.69 0.8206

欧元/瑞郎 1.2142 1.2139 +0.02 -1.05 1.2271

欧元/英镑 0.7961 0.7955 +0.08 -4.05 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.3283 9.1570 +1.87 +5.44 8.8474

美元/挪威克朗 6.1919 6.1734 +0.30 +2.07 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪/洪曦/张涛/朱晓军 审校 蔡美珍/张若琪/田建华/王洋/龚芳)
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