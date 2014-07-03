《全球汇市》瑞典克朗触及三年半低位，瑞典央行降息幅度大于预期

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3661 1.3659 +0.01 -0.61 1.3745
美元/日圆 101.92 101.77 +0.15 -3.21 105.30
欧元/日圆 139.21 139.00 +0.15 -3.75 144.63
美元/瑞郎 0.8887 0.8888 -0.01 -0.46 0.8928
英镑/美元 1.7154 1.7163 -0.05 +3.61 1.6556
美元/加元 1.0656 1.0662 -0.06 +0.34 1.0620
澳元/美元 0.9373 0.9443 -0.74 +5.16 0.8913
新西兰元/美元 0.8755 0.8770 -0.17 +6.69 0.8206
欧元/瑞郎 1.2142 1.2139 +0.02 -1.05 1.2271
欧元/英镑 0.7961 0.7955 +0.08 -4.05 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.3283 9.1570 +1.87 +5.44 8.8474
美元/挪威克朗 6.1919 6.1734 +0.30 +2.07 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪/洪曦/张涛/朱晓军 审校 蔡美珍/张若琪/田建华/王洋/龚芳)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。