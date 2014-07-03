欧元债市：公债收益率小幅上升，静待美就业报告及欧洲央行会议

一些市场人士预期美国非农就业人数增幅将更高，因周三出炉的ADP报告显示6月民间部门新增28.1万个岗位，超过预估的20万个。

德国10年期公债收益率 上涨1.5个基点至1.30%，延续周三自纪录低点附近反弹的走势。其它欧元区国家公债收益率也走高1-3个基点不等，不过交易员指出债市活动受限，因欧洲央行稍晚将公布货币政策决议，目前的市场人气谨慎。

欧洲央行这次料不会采取进一步的行动，因上个月刚将利率调降到纪录低点，并宣布了4,000亿欧元的针对银行提供贷款的计划。

市场的注意力将放在欧洲央行的四年贷款计划细节上，该计划旨在推动银行向广泛经济体系放贷，而非只是购买公债。

投资者还将细查央行总裁德拉吉的讲话，分析央行实施资产购买计划的可能性到底减弱了多少。

欧元区二线国家公债中，西班牙10年期公债收益率 上升1个基点，因投资者准备迎接五年期公债发售。（完）

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