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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 19:01 BJT

CNH动态：离岸即期近持平，美国长周末前波动有限

路透香港7月3日 - 离岸人民币现汇 周四几近持平，境内走势未能给予交投诱因，再加上美国长周末前，交投乏善可陈。

交易员表示，虽然中国经济似有好转迹象，但尚不足以推动人民币突破目前的区间盘整。不过，近期人民币看空气氛渐淡，令离岸汇价在6.23-6.25筑起防线。

“CNH暂时没有什么亮点，再加上暑假到了，交投会较为沉闷。”一中资行人士说。

本地时间下午6:32时，离岸人民币现汇 尾盘报6.2139，较上日微升14点子或0.02%。

路透对14位分析师所作的调查显示，人民币多头头寸 规模为2月中旬以来最大。

在另一项对外汇策略师进行的调查显示，他们预计人民币 、印尼卢比 、台币 一直到12月都将小幅升值。

受访的外汇策略师预估，人民币兑美元一个月后为6.20，三个月后为6.17，12个月后为6.08(上次预估分别为6.24，6.19和6.07)。

美国将于今晚（1230GMT）公布非农业就业报告，路透调查显示，6月非农就业岗位料增长21.2万个，将是连续第五个月高于20万个。周五美国金融市场因独立纪念日而休市一天。

境内人民币兑美元即期 收低0.04%至6.2129，受隔夜美元指数影响，中间价继续走贬至近一个月低点，带领即期低开，结购汇整体表现均衡，但市场情绪谨慎，成交清淡。 （完）

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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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