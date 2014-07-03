CNH动态：离岸即期近持平，美国长周末前波动有限

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港7月3日 - 离岸人民币现汇 周四几近持平，境内走势未能给予交投诱因，再加上美国长周末前，交投乏善可陈。
交易员表示，虽然中国经济似有好转迹象，但尚不足以推动人民币突破目前的区间盘整。不过，近期人民币看空气氛渐淡，令离岸汇价在6.23-6.25筑起防线。
“CNH暂时没有什么亮点，再加上暑假到了，交投会较为沉闷。”一中资行人士说。
本地时间下午6:32时，离岸人民币现汇 尾盘报6.2139，较上日微升14点子或0.02%。
路透对14位分析师所作的调查显示，人民币多头头寸 规模为2月中旬以来最大。
在另一项对外汇策略师进行的调查显示，他们预计人民币 、印尼卢比 、台币 一直到12月都将小幅升值。
受访的外汇策略师预估，人民币兑美元一个月后为6.20，三个月后为6.17，12个月后为6.08(上次预估分别为6.24，6.19和6.07)。
美国将于今晚（1230GMT）公布非农业就业报告，路透调查显示，6月非农就业岗位料增长21.2万个，将是连续第五个月高于20万个。周五美国金融市场因独立纪念日而休市一天。
境内人民币兑美元即期 收低0.04%至6.2129，受隔夜美元指数影响，中间价继续走贬至近一个月低点，带领即期低开，结购汇整体表现均衡，但市场情绪谨慎，成交清淡。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。