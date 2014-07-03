中国债市：IRS震荡上行，资金价格虽大跌但难抵现券弱势拖累

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海7月3日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四震荡小幅上行，早盘七天回购利率大幅回落，带动IRS下行，但因现券表现疲弱，尤其一级进出口行新债结果高于预期，打击信心，IRS重又掉头向上。
“今天整体比较震荡，目前是比上日尾盘上了3-4个bp左右，”上海一商业银行交易员称。
他指出，早间有媒体报道称6月末四大行存款大增，令机构担忧下周一(7号)补缴存款准备金压力将导致流动性收紧，IRS上探，但此后七天回购利率 开盘大跌，IRS亦顺势回落，午后则受现券一二级市场弱势拖累，IRS又掉头上涨。
上海证券报周四报导称，工商银行 、建设银行 、中国银行 和农业银行 四家国有大型银行6月存款大增2.2万亿元，同期贷款新增约2,900亿元。
“今天市场都在传有一千亿元定向央票发行，而且口行债招的也不好，边际都在(发行区间)上限。”他称。
对央行发行定向央票传闻，上述交易员表示颇为困惑，是否意味着下半年政策转向，或者偏向谨慎？近期一二级市场走势不振，是否对政策先行体现，都尚难断言，后续还要继续关注资金面和政策面动向。
公开市场上，半年末节点一过，中国央行正回购操作频率即恢复至此前的一周两次。尽管本周连续第八周净投放，但央行有“放”有“收”的背后，在稳增长维持货币政策定向宽松的同时，也传递出其有保有压的政策意图。近日有关央行向两大国有银行定向发行千亿元央行票据的市场传闻，则令这种态度更加凸显。
中国进出口银行周四增发的五及七年两期债，中标收益率均高于市场预期，且边际中标收益率均落于投标区间上限，相对低位的投标倍数也显示一级市场兴趣缺缺。
银行间市场周四资金面宽松，主要回购加权利率 呈回落态势，其中七天有望再现上日约50个基点(bp)的跌幅。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。本月5日因适逢周末，补缴存准将延迟至7月7日(下周一)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.6100/3.7050 3.6787/3.7580 3.9407/4.0260 4.1840/4.2780 4.1813/4.4603
上日 3.6160/3.7160 3.6720/3.7620 3.9337/4.0200 4.1580/4.2480 4.1440/4.4323
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变动 -0.0060/-0.0110 +0.0067/-0.0040 +0.0070/+0.0060 +0.0260/+0.0300 +0.0373/+0.0280
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年5月人民币IRS成交的名义本金总额约2,619.69亿元，较4月的3,280.52亿减少约两成。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。