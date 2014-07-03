中国债市：IRS震荡上行，资金价格虽大跌但难抵现券弱势拖累

路透上海7月3日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四震荡小幅上行，早盘七天回购利率大幅回落，带动IRS下行，但因现券表现疲弱，尤其一级进出口行新债结果高于预期，打击信心，IRS重又掉头向上。

“今天整体比较震荡，目前是比上日尾盘上了3-4个bp左右，”上海一商业银行交易员称。

他指出，早间有媒体报道称6月末四大行存款大增，令机构担忧下周一(7号)补缴存款准备金压力将导致流动性收紧，IRS上探，但此后七天回购利率 开盘大跌，IRS亦顺势回落，午后则受现券一二级市场弱势拖累，IRS又掉头上涨。

上海证券报周四报导称，工商银行 、建设银行 、中国银行 和农业银行 四家国有大型银行6月存款大增2.2万亿元，同期贷款新增约2,900亿元。

“今天市场都在传有一千亿元定向央票发行，而且口行债招的也不好，边际都在(发行区间)上限。”他称。

对央行发行定向央票传闻，上述交易员表示颇为困惑，是否意味着下半年政策转向，或者偏向谨慎？近期一二级市场走势不振，是否对政策先行体现，都尚难断言，后续还要继续关注资金面和政策面动向。

公开市场上，半年末节点一过，中国央行正回购操作频率即恢复至此前的一周两次。尽管本周连续第八周净投放，但央行有“放”有“收”的背后，在稳增长维持货币政策定向宽松的同时，也传递出其有保有压的政策意图。近日有关央行向两大国有银行定向发行千亿元央行票据的市场传闻，则令这种态度更加凸显。

中国进出口银行周四增发的五及七年两期债，中标收益率均高于市场预期，且边际中标收益率均落于投标区间上限，相对低位的投标倍数也显示一级市场兴趣缺缺。

银行间市场周四资金面宽松，主要回购加权利率 呈回落态势，其中七天有望再现上日约50个基点(bp)的跌幅。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。本月5日因适逢周末，补缴存准将延迟至7月7日(下周一)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.6100/3.7050 3.6787/3.7580 3.9407/4.0260 4.1840/4.2780 4.1813/4.4603

上日 3.6160/3.7160 3.6720/3.7620 3.9337/4.0200 4.1580/4.2480 4.1440/4.4323

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变动 -0.0060/-0.0110 +0.0067/-0.0040 +0.0070/+0.0060 +0.0260/+0.0300 +0.0373/+0.0280

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。